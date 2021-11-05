***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 17:28
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975189
BIST
17:201.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,77
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.585
En Düşük
1.569
17:209,7145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0316
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
17:2011,1991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0271
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
17:20561,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,64
|Açılış
|: 561,27
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EUYO
|3,77
|4.339.324
|% 9,91
|
|RALYH
|8,97
|138.187.866
|% 9,26
|
|SONME
|30,98
|8.489.045
|% 8,78
|
|EGEEN
|1.425,00
|191.989.233
|% 8,45
|
|BASGZ
|25,24
|4.459.605
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|57.487.773
|% -9,99
|
|KZBGY
|32,98
|57.583.229
|% -9,99
|
|RODRG
|14,10
|2.734.485
|% -6,37
|
|GSRAY
|4,14
|273.878.040
|% -5,48
|
|THYAO
|17,76
|3.256.241.091
|% 4,66
|
|GARAN
|10,60
|2.700.343.818
|% 1,44
|
|TUPRS
|145,80
|879.023.963
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,00
|846.708.262
|% 0,67
|
|ASELS
|16,78
|684.224.944
|% 0,60
|
|TSKB
|1,57
|445.670.446
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,00
|846.708.262
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,07
|539.192.471
|% 0,98
|
|GARAN
|10,60
|2.700.343.818
|% 1,44
|
|THYAO
|17,76
|3.256.241.091
|% 4,66
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7097
|9,7145
|% 0,33
|
|Euro
|11,1931
|11,1991
|% -0,24
|
|Sterlin
|13,0308
|13,0962
|% -0,17
|
|Frank
|10,5605
|10,6241
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5810
|2,5939
|% 0,13
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|8,12
|
|Altın Gr.
|561
|561
|2,30
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.691
|3.783
|-6,55
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,16
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,02
|
|B. Petrol
|80,93
|80,93
|0,39
|