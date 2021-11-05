***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 17:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975212
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.587
En Düşük
1.569
18:059,7046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0217
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,1999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0263
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
18:05562,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,41
|Açılış
|: 562,04
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|SONME
|31,32
|9.499.862
|% 9,97
|
|EUYO
|3,77
|4.443.312
|% 9,91
|
|DOBUR
|69,95
|20.701.782
|% 9,73
|
|EGEEN
|1.431,00
|203.782.577
|% 8,90
|
|KARYE
|16,04
|58.208.162
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|4.620.586
|% -9,99
|
|KZBGY
|33,94
|67.466.532
|% -7,37
|
|RODRG
|14,23
|3.251.902
|% -5,51
|
|GSRAY
|4,14
|298.041.462
|% -5,48
|
|THYAO
|17,71
|3.763.469.619
|% 4,36
|
|GARAN
|10,62
|3.083.010.968
|% 1,63
|
|TUPRS
|146,00
|968.596.659
|% 2,31
|
|YKBNK
|3,00
|908.859.344
|% 0,67
|
|AKBNK
|6,33
|755.385.204
|% 0,16
|
|TSKB
|1,57
|502.156.969
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,00
|908.859.344
|% 0,67
|
|GARAN
|10,62
|3.083.010.968
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,05
|589.758.436
|% 0,00
|
|THYAO
|17,71
|3.763.469.619
|% 4,36
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6972
|9,7023
|% 0,20
|
|Euro
|11,1894
|11,1984
|% -0,25
|
|Sterlin
|13,0307
|13,0961
|% -0,17
|
|Frank
|10,5595
|10,6231
|% -0,24
|
|Riyal
|2,5793
|2,5922
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|10,29
|
|Altın Gr.
|561
|561
|2,79
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,03
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|0,80
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 7.67 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 388, 186 adet işlem
-
17:58AYEN
Yüzde 4.41 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 959, 353 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 94 artarak (% 0.64 ) 1, 717
-
17:57TUCLK
Yüzde 4.25 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 096 adet işlem
-
17:56CANTE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 693, 795 adet işlem