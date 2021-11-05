***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 17:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975224
BIST
17:341.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,69
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.587
En Düşük
1.569
17:349,7077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0248
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
17:3411,1979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0283
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
17:34561,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,31
|Açılış
|: 561,94
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler17:32
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EUYO
|3,77
|4.345.925
|% 9,91
|
|RALYH
|9,00
|142.341.756
|% 9,62
|
|DOBUR
|69,70
|19.292.852
|% 9,33
|
|SONME
|31,08
|8.572.542
|% 9,13
|
|BASGZ
|25,24
|4.503.094
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|57.788.074
|% -9,99
|
|KZBGY
|33,30
|60.892.778
|% -9,12
|
|RODRG
|14,16
|2.763.587
|% -5,98
|
|TETMT
|180,10
|3.959.425
|% -5,61
|
|THYAO
|17,90
|3.380.998.386
|% 5,48
|
|GARAN
|10,61
|2.771.480.096
|% 1,53
|
|TUPRS
|146,10
|915.479.374
|% 2,38
|
|YKBNK
|3,00
|877.026.422
|% 0,67
|
|ASELS
|16,78
|697.077.473
|% 0,60
|
|YKBNK
|3,00
|877.026.422
|% 0,67
|
|TSKB
|1,56
|452.098.981
|% 1,96
|
|GARAN
|10,61
|2.771.480.096
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,07
|539.807.181
|% 0,98
|
|THYAO
|17,90
|3.380.998.386
|% 5,48
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7034
|9,7072
|% 0,25
|
|Euro
|11,1877
|11,1975
|% -0,26
|
|Sterlin
|13,0372
|13,1026
|% -0,12
|
|Frank
|10,5609
|10,6245
|% -0,22
|
|Riyal
|2,5805
|2,5935
|% 0,12
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|7,07
|
|Altın Gr.
|561
|561
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,03
|
|B. Petrol
|81,16
|81,16
|0,62
|
Seans Raporu
17:32
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-
17:44PEKGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 332, 505 adet işlem
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17:43RALYH
Yüzde 9.62 oranında artışla 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 208, 925 adet işlem
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 09 artarak (% 0.83 ) 1, 720
-
17:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TSKB, GARAN
-
17:42XU100
Endeks 1, 586 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 21, 010.00 milyon TL de