***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 11:42
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981434
BIST
13:081.952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 24,86
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.954
En Düşük
1.943
13:0813,7332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0644
|Açılış
|: 13,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
13:0815,5069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0729
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
13:08785,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -4,22
|Açılış
|: 785,05
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler13:08
|INTEM
|66,00
|27.743.536
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.796.654
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.294.382
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|970.691
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,22
|264.500.759
|% -9,39
|
|ACSEL
|21,16
|39.499.872
|% -6,62
|
|MEGAP
|7,23
|66.944.809
|% -6,23
|
|SISE
|14,23
|2.387.048.453
|% 6,67
|
|KRDMD
|9,61
|1.433.478.155
|% 3,33
|
|ASELS
|22,98
|1.140.170.147
|% 1,95
|
|THYAO
|19,22
|1.138.873.763
|% 2,84
|
|GARAN
|11,81
|1.086.869.777
|% -0,25
|
|ODAS
|1,66
|300.603.926
|% 0,61
|
|SISE
|14,23
|2.387.048.453
|% 6,67
|
|YKBNK
|3,53
|552.490.625
|% -0,56
|
|KRDMD
|9,61
|1.433.478.155
|% 3,33
|
|KLGYO
|2,22
|264.500.759
|% -9,39
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7275
|13,7332
|% -0,47
|
|Euro
|15,4780
|15,5069
|% -0,47
|
|Sterlin
|18,1365
|18,2274
|% -0,54
|
|Frank
|14,7836
|14,8727
|% -0,44
|
|Riyal
|3,6451
|3,6634
|% -0,58
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,05
|
|Altın Gr.
|783
|784
|-5,73
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.160
|5.289
|-40,83
|
|Yarım
|2.494
|2.558
|-19,76
|
|Çeyrek
|1.251
|1.279
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|1,60
|