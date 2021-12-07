***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 11:48
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981441
BIST
16:091.970
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 42,66
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.974
En Düşük
1.943
16:0913,6395
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,1581
|Açılış
|: 13,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:0915,4123
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1675
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:09780,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -8,37
|Açılış
|: 780,91
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:09
|INTEM
|66,00
|40.151.438
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.050.467
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.163.827
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|ACSEL
|20,44
|55.933.327
|% -9,80
|
|KLGYO
|2,21
|489.899.040
|% -9,80
|
|SISE
|14,63
|3.781.204.852
|% 9,67
|
|GARAN
|11,86
|2.183.163.814
|% 0,17
|
|KRDMD
|9,55
|2.025.320.918
|% 2,69
|
|ASELS
|23,04
|1.760.660.433
|% 2,22
|
|THYAO
|19,31
|1.632.413.508
|% 3,32
|
|SISE
|14,63
|3.781.204.852
|% 9,67
|
|YKBNK
|3,55
|898.192.483
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|584.515.997
|% 1,26
|
|ODAS
|1,67
|375.881.899
|% 1,21
|
|KLGYO
|2,21
|489.899.040
|% -9,80
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6357
|13,6395
|% -1,15
|
|Euro
|15,3667
|15,4123
|% -1,08
|
|Sterlin
|18,0165
|18,1069
|% -1,20
|
|Frank
|14,6786
|14,7670
|% -1,15
|
|Riyal
|3,6236
|3,6418
|% -1,17
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,10
|
|Altın Gr.
|783
|783
|-6,31
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.263
|-39,00
|
|Tam
|5.156
|5.286
|-43,14
|
|Yarım
|2.492
|2.557
|-20,87
|
|Çeyrek
|1.250
|1.279
|-10,44
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|1,54
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:20BIMAS
Yüzde 5.41 oranında artışla 76.95 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 723, 019 adet işlem
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16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 21 artarak (% 2.66 ) 2, 130
-
16:18IHAAS
Yüzde 8.40 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 606, 577 adet işlem
-
16:17SISE
Yüzde 9.37 oranında artışla 14.59 lira fiyatla işlem gören hissede 265, 806, 564 adet işlem
-
16:16GMTAS
Yüzde 9.68 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 961, 307 adet işlem