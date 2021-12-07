***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 11:48
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981446
BIST
16:101.970
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 42,60
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.974
En Düşük
1.943
16:1013,6395
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,1581
|Açılış
|: 13,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:1015,4123
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1675
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:10780,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -8,37
|Açılış
|: 780,91
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:10
|INTEM
|66,00
|40.151.438
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.050.467
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.163.827
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|ACSEL
|20,44
|55.933.327
|% -9,80
|
|KLGYO
|2,21
|489.899.040
|% -9,80
|
|SISE
|14,63
|3.781.204.852
|% 9,67
|
|GARAN
|11,86
|2.183.163.814
|% 0,17
|
|KRDMD
|9,55
|2.025.320.918
|% 2,69
|
|ASELS
|23,04
|1.760.660.433
|% 2,22
|
|THYAO
|19,31
|1.632.413.508
|% 3,32
|
|SISE
|14,63
|3.781.204.852
|% 9,67
|
|YKBNK
|3,55
|898.192.483
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|584.515.997
|% 1,26
|
|ODAS
|1,67
|375.881.899
|% 1,21
|
|KLGYO
|2,21
|489.899.040
|% -9,80
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6357
|13,6395
|% -1,15
|
|Euro
|15,3667
|15,4123
|% -1,08
|
|Sterlin
|18,0377
|18,1281
|% -1,08
|
|Frank
|14,6967
|14,7853
|% -1,02
|
|Riyal
|3,6283
|3,6465
|% -1,04
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|3,96
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|5.199
|5.277
|-25,00
|
|Tam
|5.173
|5.304
|-25,72
|
|Yarım
|2.500
|2.566
|-12,45
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|-6,22
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,96
|74,96
|1,88
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 82 artarak (% 2.39 ) 1, 745
-
16:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PCILT, AKCNS, HEDEF, PKENT, QNBFL, GMTAS, ORCAY, MZHLD, BAGFS, INTEM
-
16:24
NIBAS, UZERB, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:24
YESIL, ELITE, ADESE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:24
Bu seansda işlem gören 268 hisse senedinden 128 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 124 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem