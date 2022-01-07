***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 11:02
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989762
BIST
10:482.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,03
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.020
10:4813,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0132
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,9039
En Düşük
13,7400
10:4815,6835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0389
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7087
En Düşük
15,5317
10:48793,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 793,66
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler10:46
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|KUYAS
|5,75
|6.133.110
|% 7,28
|
|ELITE
|19,84
|58.835.825
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|IHAAS
|10,29
|2.032.311
|% -6,62
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|MTRYO
|1,65
|404.350
|% -2,94
|
|EREGL
|30,66
|548.813.294
|% 1,52
|
|THYAO
|25,26
|522.396.403
|% 1,61
|
|KRDMD
|10,86
|441.013.662
|% 2,55
|
|SISE
|15,01
|414.975.457
|% 1,08
|
|PETKM
|9,66
|403.557.135
|% 2,99
|
|PETKM
|9,66
|403.557.135
|% 2,99
|
|KRDMD
|10,86
|441.013.662
|% 2,55
|
|YKBNK
|3,51
|97.632.350
|% 0,57
|
|SISE
|15,01
|414.975.457
|% 1,08
|
|ODAS
|1,39
|36.885.157
|% 1,46
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8312
|13,8743
|% 0,23
|
|Euro
|15,6352
|15,6958
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,6234
|18,7168
|% 0,05
|
|Frank
|14,9184
|15,0083
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6650
|3,6834
|% 0,00
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,09
|
|Altın Gr.
|798
|799
|4,97
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,09
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,01
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|0,51
|