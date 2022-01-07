***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 11:02
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989763
BIST
10:512.025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 17,81
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.020
10:5113,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0374
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,9039
En Düşük
13,7400
10:5115,6934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0488
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7087
En Düşük
15,5317
10:51794,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,95
|Açılış
|: 794,54
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler10:51
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|OSMEN
|28,34
|3.002.677
|% 6,78
|
|ELITE
|19,84
|59.012.182
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|IHAAS
|10,34
|2.054.490
|% -6,17
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|MTRYO
|1,65
|411.172
|% -2,94
|
|EREGL
|30,66
|587.700.590
|% 1,52
|
|THYAO
|25,28
|530.165.626
|% 1,69
|
|KRDMD
|10,86
|462.000.401
|% 2,55
|
|SISE
|14,99
|425.653.795
|% 0,94
|
|PETKM
|9,65
|422.734.454
|% 2,88
|
|PETKM
|9,65
|422.734.454
|% 2,88
|
|KRDMD
|10,86
|462.000.401
|% 2,55
|
|ODAS
|1,39
|40.592.345
|% 1,46
|
|SISE
|14,99
|425.653.795
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,52
|99.271.033
|% 0,86
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8167
|13,8793
|% 0,27
|
|Euro
|15,6278
|15,6934
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,6433
|18,7368
|% 0,15
|
|Frank
|14,9395
|15,0295
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6690
|3,6874
|% 0,11
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,93
|
|Altın Gr.
|794
|795
|0,95
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,52
|82,52
|0,53
|
Seans Raporu
10:51
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