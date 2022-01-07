***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 11:02
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989764
BIST
11:152.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,49
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:1513,8375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0044
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:1515,6708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0262
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:15794,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,47
|Açılış
|: 794,06
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:14
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|LIDFA
|4,64
|17.545.794
|% 7,16
|
|ELITE
|19,84
|59.678.509
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IDGYO
|2,03
|1.099.974
|% -3,33
|
|IHAAS
|10,68
|2.096.612
|% -3,09
|
|GARAN
|11,61
|966.348.971
|% 1,13
|
|THYAO
|24,84
|834.796.203
|% -0,08
|
|EREGL
|30,46
|739.354.118
|% 0,86
|
|KRDMD
|10,89
|592.665.511
|% 2,83
|
|SISE
|14,95
|569.730.525
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,55
|318.397.238
|% 1,72
|
|GARAN
|11,61
|966.348.971
|% 1,13
|
|PETKM
|9,55
|557.435.263
|% 1,81
|
|KRDMD
|10,89
|592.665.511
|% 2,83
|
|TSKB
|1,54
|71.264.657
|% 1,99
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8171
|13,8372
|% -0,03
|
|Euro
|15,6314
|15,6526
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,6633
|18,7569
|% 0,26
|
|Frank
|14,9610
|15,0512
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6732
|3,6916
|% 0,22
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,54
|
|Altın Gr.
|795
|796
|1,94
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,25
|82,25
|0,26
|
Seans Raporu
11:14
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11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 93 artarak (% 0.49 ) 2, 231
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11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRKCM
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11:27XU100
Endeks 2, 015 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 7, 865.00 milyon TL de
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11:25HUBVC
Yüzde 6.26 oranında artışla 10.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 395, 475 adet işlem
-
11:24BFREN
Yüzde 4.17 oranında artışla 1, 218.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 574 adet işlem