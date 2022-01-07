***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 11:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989768
BIST
11:202.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 11,02
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:2013,8349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0070
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:2015,6560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0114
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:20795,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,71
|Açılış
|: 795,30
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:18
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|LIDFA
|4,63
|18.579.951
|% 6,93
|
|ELITE
|19,84
|59.704.142
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,63
|2.097.910
|% -3,54
|
|MTRYO
|1,64
|577.947
|% -3,53
|
|GARAN
|11,63
|1.008.134.912
|% 1,31
|
|THYAO
|24,78
|864.978.845
|% -0,32
|
|EREGL
|30,50
|766.406.011
|% 0,99
|
|KRDMD
|10,94
|617.041.529
|% 3,31
|
|PETKM
|9,55
|582.417.036
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,56
|361.946.377
|% 2,01
|
|GARAN
|11,63
|1.008.134.912
|% 1,31
|
|PETKM
|9,55
|582.417.036
|% 1,81
|
|KRDMD
|10,94
|617.041.529
|% 3,31
|
|TSKB
|1,54
|71.579.784
|% 1,99
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8224
|13,8345
|% -0,05
|
|Euro
|15,6327
|15,6539
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,6691
|18,7627
|% 0,29
|
|Frank
|14,9582
|15,0483
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6731
|3,6915
|% 0,22
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,88
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,66
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,24
|82,24
|0,25
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Seans Raporu
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