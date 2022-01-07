***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 11:02
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989765
BIST
11:572.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,58
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:5713,8402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:5715,6691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0245
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:57795,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,88
|Açılış
|: 795,47
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:57
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|27.879.913
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|ELITE
|19,84
|60.276.962
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|IHAAS
|10,36
|2.465.495
|% -5,99
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHEVA
|1,01
|9.601.722
|% -4,72
|
|GARAN
|11,71
|1.833.038.185
|% 2,00
|
|THYAO
|24,58
|1.120.487.952
|% -1,13
|
|EREGL
|30,70
|990.398.451
|% 1,66
|
|KRDMD
|11,11
|895.170.158
|% 4,91
|
|SISE
|14,97
|711.652.589
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,61
|598.312.069
|% 3,44
|
|GARAN
|11,71
|1.833.038.185
|% 2,00
|
|KRDMD
|11,11
|895.170.158
|% 4,91
|
|PETKM
|9,54
|668.894.058
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,32
|155.649.114
|% 2,65
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8228
|13,8402
|% -0,01
|
|Euro
|15,6503
|15,6691
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,6644
|18,7580
|% 0,27
|
|Frank
|14,9522
|15,0422
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6705
|3,6889
|% 0,15
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,02
|
|Altın Gr.
|796
|796
|2,75
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|0,51
|
Seans Raporu
11:57
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