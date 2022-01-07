***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 11:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989770
BIST
11:332.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 12,06
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:3313,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0210
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:3315,6933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0487
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:33795,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,82
|Açılış
|: 795,37
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:31
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|LIDFA
|4,70
|21.072.493
|% 8,55
|
|ELITE
|19,84
|59.919.823
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,45
|2.147.293
|% -5,17
|
|TUCLK
|14,91
|3.459.259
|% -3,18
|
|GARAN
|11,72
|1.462.615.201
|% 2,09
|
|THYAO
|24,80
|922.345.108
|% -0,24
|
|EREGL
|30,48
|802.820.192
|% 0,93
|
|KRDMD
|10,90
|668.298.347
|% 2,93
|
|SISE
|14,94
|619.439.253
|% 0,61
|
|YKBNK
|3,60
|506.715.970
|% 3,15
|
|GARAN
|11,72
|1.462.615.201
|% 2,09
|
|PETKM
|9,54
|614.447.389
|% 1,71
|
|KRDMD
|10,90
|668.298.347
|% 2,93
|
|TSKB
|1,55
|77.890.251
|% 2,65
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8432
|13,8776
|% 0,26
|
|Euro
|15,6655
|15,7040
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,6629
|18,7565
|% 0,26
|
|Frank
|14,9570
|15,0471
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6716
|3,6900
|% 0,18
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,97
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,47
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,23
|82,23
|0,24
|
Seans Raporu
11:31
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11:43OSMEN
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