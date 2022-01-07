***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 12:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989793
BIST
16:202.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:2013,8911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0492
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:2015,7342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0896
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
16:20801,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 8,27
|Açılış
|: 801,86
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:20
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|26.684.441
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.628.785
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.498.344
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,37
|240.011.823
|% -9,03
|
|IHEVA
|1,00
|24.402.916
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,67
|3.506.181.219
|% 1,66
|
|EREGL
|30,58
|3.056.708.017
|% 1,26
|
|KRDMD
|11,21
|2.098.141.684
|% 5,85
|
|THYAO
|24,48
|2.064.113.438
|% -1,53
|
|YKBNK
|3,58
|1.443.544.810
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.443.544.810
|% 2,58
|
|GARAN
|11,67
|3.506.181.219
|% 1,66
|
|KRDMD
|11,21
|2.098.141.684
|% 5,85
|
|EKGYO
|2,30
|392.705.272
|% 1,77
|
|TSKB
|1,54
|256.889.965
|% 1,99
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8600
|13,8911
|% 0,36
|
|Euro
|15,6749
|15,7342
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,7880
|18,8822
|% 0,93
|
|Frank
|15,0218
|15,1123
|% 0,74
|
|Riyal
|3,6955
|3,7140
|% 0,83
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,96
|
|Altın Gr.
|800
|801
|7,00
|
|Cumhuriyet
|5.319
|5.399
|63,00
|
|Tam
|5.290
|5.428
|61,55
|
|Yarım
|2.557
|2.626
|29,78
|
|Çeyrek
|1.282
|1.313
|14,88
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|0,07
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|0,62
|