***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 12:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989794
BIST
12:532.026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 18,67
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
12:5313,8403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
12:5315,6756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0310
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
12:53798,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 4,87
|Açılış
|: 798,46
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler12:53
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|29.560.627
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|ELITE
|19,84
|61.409.707
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SEYKM
|9,60
|97.674.458
|% -6,80
|
|IHEVA
|0,99
|18.068.257
|% -6,60
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|GARAN
|11,69
|2.074.309.866
|% 1,83
|
|EREGL
|31,18
|1.782.945.247
|% 3,25
|
|THYAO
|24,68
|1.303.616.863
|% -0,72
|
|KRDMD
|11,17
|1.079.038.597
|% 5,48
|
|SISE
|14,96
|803.571.535
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,61
|705.511.816
|% 3,44
|
|GARAN
|11,69
|2.074.309.866
|% 1,83
|
|KRDMD
|11,17
|1.079.038.597
|% 5,48
|
|EKGYO
|2,31
|182.035.139
|% 2,21
|
|PETKM
|9,58
|750.145.290
|% 2,13
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8307
|13,8403
|% -0,01
|
|Euro
|15,6583
|15,6756
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,7231
|18,8170
|% 0,58
|
|Frank
|14,9916
|15,0819
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6834
|3,7019
|% 0,50
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|5,64
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,18
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.385
|49,00
|
|Tam
|5.274
|5.411
|44,70
|
|Yarım
|2.549
|2.618
|21,63
|
|Çeyrek
|1.279
|1.309
|10,81
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,03
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,79
|