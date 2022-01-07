***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 12:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989796
BIST
16:182.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,60
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:1813,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0381
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:1815,6946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0500
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
16:18800,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 7,40
|Açılış
|: 800,99
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:16
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|25.626.332
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.619.265
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|ORCAY
|31,92
|10.060.822
|% 9,54
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.460.489
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,35
|237.317.541
|% -9,22
|
|IHAAS
|10,41
|3.952.291
|% -5,54
|
|IHEVA
|1,01
|24.353.409
|% -4,72
|
|GARAN
|11,68
|3.482.443.711
|% 1,74
|
|EREGL
|30,56
|3.035.873.274
|% 1,19
|
|KRDMD
|11,23
|2.091.066.710
|% 6,04
|
|THYAO
|24,36
|2.024.464.332
|% -2,01
|
|YKBNK
|3,59
|1.438.034.300
|% 2,87
|
|YKBNK
|3,59
|1.438.034.300
|% 2,87
|
|GARAN
|11,68
|3.482.443.711
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,23
|2.091.066.710
|% 6,04
|
|EKGYO
|2,29
|392.356.288
|% 1,33
|
|TSKB
|1,55
|256.445.905
|% 2,65
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8590
|13,8932
|% 0,37
|
|Euro
|15,6965
|15,7479
|% 0,66
|
|Sterlin
|18,7852
|18,8794
|% 0,92
|
|Frank
|15,0202
|15,1107
|% 0,73
|
|Riyal
|3,6951
|3,7136
|% 0,82
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,41
|
|Altın Gr.
|801
|801
|7,58
|
|Cumhuriyet
|5.319
|5.399
|63,00
|
|Tam
|5.291
|5.429
|62,62
|
|Yarım
|2.557
|2.626
|30,29
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|15,14
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,07
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|0,67
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31KRSTL
Yüzde 5.06 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 681, 722 adet işlem
-
16:30INDES
Yüzde 5.07 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 613, 170 adet işlem
-
16:29SEYKM
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 9.34 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 604, 571 adet işlem
-
16:28PRKAB
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 61.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 795, 255 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 17 artarak (% 0.01 ) 2, 220