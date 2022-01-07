***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 12:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989797
BIST
13:362.025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,76
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
13:3613,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0213
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
13:3615,6837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0391
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
13:36798,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 4,82
|Açılış
|: 798,41
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler13:34
|UZERB
|51,20
|1.860.352
|% 9,97
|
|SODSN
|33,60
|454.486
|% 9,95
|
|LIDFA
|4,76
|29.874.482
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|652.672
|% 9,84
|
|KRDMA
|9,17
|62.806.023
|% 8,91
|
|SEYKM
|9,27
|123.174.527
|% -10,00
|
|ELITE
|19,84
|62.420.377
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,01
|20.584.811
|% -4,72
|
|IHAAS
|10,51
|2.865.324
|% -4,63
|
|MTRYO
|1,64
|801.033
|% -3,53
|
|GARAN
|11,69
|2.173.261.498
|% 1,83
|
|EREGL
|31,14
|1.970.281.901
|% 3,11
|
|THYAO
|24,62
|1.367.159.313
|% -0,97
|
|KRDMD
|11,35
|1.292.245.681
|% 7,18
|
|SISE
|14,95
|859.765.056
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,61
|768.580.227
|% 3,44
|
|GARAN
|11,69
|2.173.261.498
|% 1,83
|
|KRDMD
|11,35
|1.292.245.681
|% 7,18
|
|EKGYO
|2,32
|220.648.683
|% 2,65
|
|PETKM
|9,55
|780.247.175
|% 1,81
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8476
|13,8632
|% 0,15
|
|Euro
|15,6646
|15,6837
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,7170
|18,8109
|% 0,55
|
|Frank
|14,9862
|15,0765
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6813
|3,6998
|% 0,45
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|3,66
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,85
|
|Cumhuriyet
|5.306
|5.386
|50,00
|
|Tam
|5.278
|5.416
|49,40
|
|Yarım
|2.551
|2.620
|23,90
|
|Çeyrek
|1.280
|1.310
|11,95
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,04
|
|B. Petrol
|82,82
|82,82
|0,83
|