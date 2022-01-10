***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 13:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991610
BIST
13:492.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 29,71
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
13:4913,7844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0220
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
13:4915,6275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0978
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
13:49797,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 797,35
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler13:49
|GEDZA
|20,04
|28.919.191
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.953.312
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|913.862
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|109.753.181
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|6.514.037
|% 9,91
|
|ELITE
|18,23
|178.201.477
|% -8,11
|
|LIDFA
|4,40
|50.677.157
|% -7,56
|
|YONGA
|25,28
|135.464
|% -6,72
|
|SUMAS
|85,30
|122.845
|% -4,16
|
|RALYH
|11,65
|18.629.984
|% -4,04
|
|THYAO
|26,84
|2.659.311.826
|% 7,62
|
|GARAN
|11,83
|1.573.733.751
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,80
|1.398.952.571
|% 1,72
|
|SISE
|15,12
|1.132.210.939
|% 1,75
|
|EREGL
|30,88
|1.103.999.860
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,76
|956.689.755
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,40
|475.559.691
|% 2,56
|
|GARAN
|11,83
|1.573.733.751
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,80
|1.398.952.571
|% 1,72
|
|THYAO
|26,84
|2.659.311.826
|% 7,62
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7622
|13,7844
|% -0,16
|
|Euro
|15,5960
|15,6275
|% -0,62
|
|Sterlin
|18,6580
|18,7515
|% -0,30
|
|Frank
|14,8912
|14,9809
|% -0,56
|
|Riyal
|3,6608
|3,6792
|% -0,16
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|3,55
|
|Altın Gr.
|797
|798
|0,21
|
|Cumhuriyet
|5.297
|5.377
|-24,00
|
|Tam
|5.270
|5.404
|-28,72
|
|Yarım
|2.547
|2.614
|-13,90
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-6,95
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-0,12
|