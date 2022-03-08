***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 15:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008268
BIST
15:052.027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 30,07
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.028
En Düşük
1.986
15:0514,5173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1451
|Açılış
|: 14,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5300
En Düşük
14,3429
15:0515,8775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2315
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8775
En Düşük
15,5959
15:05936,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 14,20
|Açılış
|: 936,85
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler15:05
|KOZAA
|25,52
|396.494.941
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|LUKSK
|60,60
|14.571.189
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.234.474.696
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.016.091
|% 9,94
|
|SANEL
|7,70
|4.035.774
|% -5,64
|
|SELVA
|17,74
|38.150.831
|% -5,44
|
|USAK
|1,40
|39.181.249
|% -5,41
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|PKENT
|331,90
|5.779.152
|% -4,08
|
|KRDMD
|15,02
|4.325.107.350
|% 3,94
|
|THYAO
|25,98
|3.501.352.783
|% 0,31
|
|EREGL
|35,24
|1.896.248.251
|% 1,91
|
|GARAN
|11,78
|1.363.926.646
|% 0,26
|
|SISE
|12,66
|1.324.146.526
|% 4,28
|
|KRDMD
|15,02
|4.325.107.350
|% 3,94
|
|YKBNK
|3,69
|696.165.207
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,14
|299.753.574
|% 1,90
|
|THYAO
|25,98
|3.501.352.783
|% 0,31
|
|GARAN
|11,78
|1.363.926.646
|% 0,26
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5109
|14,5173
|% 1,01
|
|Euro
|15,8559
|15,8775
|% 1,48
|
|Sterlin
|18,9984
|19,0937
|% 1,15
|
|Frank
|15,6263
|15,7204
|% 1,05
|
|Riyal
|3,8598
|3,8792
|% 1,08
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|11,09
|
|Altın Gr.
|937
|938
|14,89
|
|Cumhuriyet
|6.213
|6.307
|176,00
|
|Tam
|6.178
|6.334
|176,51
|
|Yarım
|2.986
|3.064
|85,38
|
|Çeyrek
|1.498
|1.532
|42,69
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,38
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,64
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20KRGYO
Yüzde 6.26 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 043 adet işlem
-
15:19KRDMA
Yüzde 5.94 oranında artışla 13.01 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 714, 943 adet işlem
-
15:17ASELS
Yüzde 5.27 oranında artışla 25.58 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 603, 191 adet işlem
-
15:16KRDMB
Yüzde 5.37 oranında artışla 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 685, 229 adet işlem
-
15:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, ASELS