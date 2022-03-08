***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 16:19
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008308
BIST
16:232.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 15,24
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:2314,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1564
|Açılış
|: 14,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:2315,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2154
|Açılış
|: 15,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:23939,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 16,78
|Açılış
|: 939,53
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,14
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:23
|KOZAA
|25,52
|397.600.595
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.239.211.792
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.760.690
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.644.719
|% 9,92
|
|SANEL
|7,56
|4.648.252
|% -7,35
|
|GWIND
|6,19
|71.677.181
|% -5,64
|
|USAK
|1,40
|40.532.753
|% -5,41
|
|KRTEK
|11,21
|14.190.115
|% -5,16
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|14,82
|4.818.287.652
|% 2,56
|
|THYAO
|25,78
|4.106.503.698
|% -0,46
|
|EREGL
|34,84
|2.165.948.366
|% 0,75
|
|ASELS
|26,02
|1.917.775.808
|% 7,08
|
|GARAN
|11,73
|1.715.559.787
|% -0,17
|
|KRDMD
|14,82
|4.818.287.652
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,65
|824.254.012
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,14
|423.947.884
|% 1,90
|
|ODAS
|1,39
|226.506.560
|% 2,96
|
|THYAO
|25,78
|4.106.503.698
|% -0,46
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5167
|14,5286
|% 1,09
|
|Euro
|15,8218
|15,8614
|% 1,38
|
|Sterlin
|18,9692
|19,0643
|% 0,99
|
|Frank
|15,5933
|15,6872
|% 0,84
|
|Riyal
|3,8633
|3,8827
|% 1,18
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|17,66
|
|Altın Gr.
|940
|940
|17,80
|
|Cumhuriyet
|6.236
|6.330
|199,00
|
|Tam
|6.203
|6.360
|202,79
|
|Yarım
|2.998
|3.077
|98,10
|
|Çeyrek
|1.504
|1.538
|49,04
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,36
|
|B. Petrol
|129
|129
|5,50
|