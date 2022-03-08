***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 16:19
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008324
BIST
17:052.025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 27,32
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
17:0514,5423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1701
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
17:0515,9140
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2680
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
17:05942,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 19,46
|Açılış
|: 941,71
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,55
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler17:03
|KOZAA
|25,52
|398.037.447
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.240.397.512
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.899.692
|% 9,94
|
|VKFYO
|5,32
|6.730.188
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,06
|17.621.573
|% -6,43
|
|SANEL
|7,64
|5.076.044
|% -6,37
|
|USAK
|1,40
|41.049.786
|% -5,41
|
|SELVA
|17,86
|42.509.341
|% -4,80
|
|GWIND
|6,25
|73.796.079
|% -4,73
|
|KRDMD
|14,89
|5.306.960.216
|% 3,04
|
|THYAO
|25,86
|4.325.691.070
|% -0,15
|
|EREGL
|35,02
|2.331.835.133
|% 1,27
|
|ASELS
|26,18
|2.127.804.653
|% 7,74
|
|SISE
|12,83
|1.853.446.964
|% 5,68
|
|KRDMD
|14,89
|5.306.960.216
|% 3,04
|
|YKBNK
|3,65
|880.128.501
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,14
|438.140.877
|% 1,90
|
|ODAS
|1,44
|281.965.474
|% 6,67
|
|THYAO
|25,86
|4.325.691.070
|% -0,15
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5267
|14,5423
|% 1,18
|
|Euro
|15,8647
|15,9029
|% 1,64
|
|Sterlin
|18,9872
|19,0825
|% 1,09
|
|Frank
|15,5925
|15,6864
|% 0,84
|
|Riyal
|3,8599
|3,8792
|% 1,08
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|18,81
|
|Altın Gr.
|942
|943
|20,00
|
|Cumhuriyet
|6.248
|6.342
|211,00
|
|Tam
|6.218
|6.375
|217,59
|
|Yarım
|3.005
|3.084
|105,26
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|52,62
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|0,44
|
|B. Petrol
|130
|130
|6,75
|
Seans Raporu
17:03
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-
17:18UNLU
Yüzde 5.18 oranında artışla 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 713, 419 adet işlem
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17:16ASELS
Yüzde 7.82 oranında artışla 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 563, 286 adet işlem
-
17:15KRDMB
Yüzde 5.21 oranında artışla 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 831, 459 adet işlem
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KCHOL, PGSUS
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 32 artarak (% 1.40 ) 1, 833