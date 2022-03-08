***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 16:19
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008326
BIST
16:232.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 15,24
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:2314,5349
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1627
|Açılış
|: 14,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:2315,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2173
|Açılış
|: 15,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:23939,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 16,88
|Açılış
|: 939,53
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,14
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:23
|KOZAA
|25,52
|397.593.960
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.239.051.430
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.656.838
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.630.981
|% 9,92
|
|SANEL
|7,70
|4.596.329
|% -5,64
|
|GWIND
|6,20
|71.458.796
|% -5,49
|
|USAK
|1,40
|40.432.151
|% -5,41
|
|KRTEK
|11,21
|14.190.115
|% -5,16
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|14,91
|4.765.390.389
|% 3,18
|
|THYAO
|25,86
|4.069.588.977
|% -0,15
|
|EREGL
|34,98
|2.135.578.846
|% 1,16
|
|ASELS
|25,96
|1.870.112.625
|% 6,83
|
|GARAN
|11,76
|1.684.222.132
|% 0,09
|
|KRDMD
|14,91
|4.765.390.389
|% 3,18
|
|YKBNK
|3,65
|821.589.763
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,13
|423.560.139
|% 1,43
|
|ODAS
|1,39
|223.611.196
|% 2,96
|
|THYAO
|25,86
|4.069.588.977
|% -0,15
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5273
|14,5349
|% 1,13
|
|Euro
|15,8342
|15,8633
|% 1,39
|
|Sterlin
|18,9565
|19,0515
|% 0,92
|
|Frank
|15,5850
|15,6789
|% 0,79
|
|Riyal
|3,8594
|3,8788
|% 1,07
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.013
|15,31
|
|Altın Gr.
|940
|940
|17,82
|
|Cumhuriyet
|6.217
|6.311
|180,00
|
|Tam
|6.206
|6.363
|205,53
|
|Yarım
|3.000
|3.078
|99,42
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|49,71
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,34
|
|B. Petrol
|128
|128
|4,65
|