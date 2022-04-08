***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 09:05
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017557
BIST
18:052.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0514,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0119
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7691
En Düşük
14,7221
18:0516,0356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0129
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,0631
En Düşük
16,0062
18:05915,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,56
|Açılış
|: 915,51
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|71,10
|381.914.646
|% 8,69
|
|PAGYO
|12,39
|1.466.694
|% 3,42
|
|FLAP
|2,75
|32.994.574
|% 2,23
|
|ETILR
|8,63
|1.982.276
|% 0,00
|
|JANTS
|66,90
|115.414.907
|% 0,00
|
|ACSEL
|38,56
|87.178.362
|% 0,00
|
|ADEL
|26,98
|4.284.612
|% 0,00
|
|ADESE
|0,82
|57.106.766
|% 0,00
|
|AEFES
|27,82
|68.960.593
|% 0,00
|
|AGYO
|2,82
|17.627.617
|% 0,00
|
|THYAO
|35,62
|4.027.714.684
|% 0,00
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,82
|2.179.049.437
|% 0,00
|
|ASELS
|26,10
|1.939.735.429
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 0,00
|
|ODAS
|2,11
|734.130.034
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,04
|1.712.785.336
|% 0,00
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,56
|386.484.869
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7440
|14,7489
|% 0,08
|
|Euro
|16,0269
|16,0356
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,1970
|19,2932
|% -0,03
|
|Frank
|15,7098
|15,8045
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9187
|3,9383
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-1,09
|
|Altın Gr.
|915
|916
|0,61
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
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