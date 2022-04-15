***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
15.04.2022 17:19
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021173
BIST
17:542.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,71
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
17:5414,6346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0309
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
17:5415,8390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0124
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
17:54928,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,48
|Açılış
|: 928,59
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:52
|IHAAS
|16,94
|18.413.564
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|22.856.403
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.351.476
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.373.333
|% 9,95
|
|ERSU
|4,92
|61.322.080
|% -7,17
|
|PKART
|17,27
|13.452.648
|% -5,11
|
|OYLUM
|2,32
|8.343.099
|% -4,92
|
|ITTFH
|1,56
|90.335.699
|% -4,29
|
|ISSEN
|18,33
|29.179.551
|% -3,32
|
|GARAN
|13,83
|2.332.768.773
|% 0,95
|
|THYAO
|37,76
|2.191.325.078
|% 1,07
|
|EKGYO
|2,94
|1.566.868.098
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,20
|1.293.894.734
|% 1,17
|
|HEKTS
|22,32
|1.281.344.083
|% -3,12
|
|EKGYO
|2,94
|1.566.868.098
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|569.655.355
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,20
|1.293.894.734
|% 1,17
|
|ODAS
|2,34
|574.678.417
|% 1,30
|
|GARAN
|13,83
|2.332.768.773
|% 0,95
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6312
|14,6454
|% 0,29
|
|Euro
|15,8161
|15,8430
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,0568
|19,1524
|% 0,04
|
|Frank
|15,4595
|15,5526
|% 0,14
|
|Riyal
|3,8896
|3,9091
|% 0,14
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|