***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 11:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029641
BIST
13:112.384
En Yüksek
|Değişim
|: -2,85%
|| -69,83
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:1115,3976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0957
|Açılış
|: 15,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:1116,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0411
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:11915,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,84
|Açılış
|: 915,47
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:11
|GLBMD
|7,15
|17.777.378
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.420.971
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|19.815.407
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,77
|61.409.139
|% 8,68
|
|ULUUN
|11,07
|263.709.260
|% 6,65
|
|LIDFA
|6,21
|602.929
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.537.925
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|788.404
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|871.473
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|343.844
|% -9,96
|
|THYAO
|40,86
|2.416.791.512
|% -3,18
|
|SISE
|19,36
|1.812.198.131
|% -3,01
|
|KRDMD
|15,76
|1.313.407.193
|% -5,46
|
|ASELS
|22,76
|1.082.082.043
|% -4,61
|
|EREGL
|32,82
|1.080.130.092
|% -3,87
|
|EKGYO
|2,67
|587.792.851
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,55
|709.355.824
|% -3,19
|
|DOHOL
|3,54
|343.570.774
|% -3,01
|
|SISE
|19,36
|1.812.198.131
|% -3,01
|
|ODAS
|2,28
|205.698.471
|% -6,94
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3939
|15,3976
|% 0,63
|
|Euro
|16,1288
|16,1751
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,7191
|18,8130
|% 0,17
|
|Frank
|15,3914
|15,4841
|% 0,37
|
|Riyal
|4,0904
|4,1109
|% 0,56
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-3,71
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.230
|-33,00
|
|Tam
|6.113
|6.268
|-24,14
|
|Yarım
|2.954
|3.032
|-11,68
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,37
|