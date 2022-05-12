***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 11:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029668
BIST
11:442.404
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -49,69
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:4415,3926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0907
|Açılış
|: 15,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
11:4416,1347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 16,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:44914,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,89
|Açılış
|: 914,53
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,78
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:42
|GLBMD
|7,15
|10.470.527
|% 10,00
|
|ESCOM
|11,91
|53.934.197
|% 9,97
|
|IMASM
|29,16
|7.690.571
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|15.166.641
|% 9,90
|
|SMRTG
|23,76
|169.018.373
|% 7,03
|
|LIDFA
|6,21
|482.331
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|57.258.135
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|698.998
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.513.243
|% -9,95
|
|EMNIS
|22,90
|343.844
|% -6,53
|
|THYAO
|41,74
|1.275.296.210
|% -1,09
|
|SISE
|19,58
|903.500.916
|% -1,90
|
|KRDMD
|16,12
|850.259.279
|% -3,30
|
|SAHOL
|19,71
|616.029.360
|% -2,23
|
|EREGL
|33,10
|599.447.885
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,69
|284.903.701
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,63
|406.569.832
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,59
|222.680.097
|% -1,64
|
|ODAS
|2,36
|134.129.849
|% -3,67
|
|KRDMD
|16,12
|850.259.279
|% -3,30
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3825
|15,3931
|% 0,60
|
|Euro
|16,1228
|16,1655
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,7133
|18,8072
|% 0,13
|
|Frank
|15,3947
|15,4874
|% 0,39
|
|Riyal
|4,0915
|4,1120
|% 0,58
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,36
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,25
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,24
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