***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 11:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029669
BIST
11:582.387
En Yüksek
|Değişim
|: -2,74%
|| -67,27
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.382
11:5815,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0940
|Açılış
|: 15,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
11:5816,1859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0519
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:58914,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,43
|Açılış
|: 914,07
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,78
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:58
|GLBMD
|7,15
|10.480.251
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.828.177
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|15.386.715
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,77
|56.295.351
|% 8,68
|
|ULUUN
|11,10
|202.584.337
|% 6,94
|
|LIDFA
|6,21
|561.105
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|60.290.164
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|728.971
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.545.979
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,64
|3.550.557
|% -7,69
|
|THYAO
|41,22
|1.607.805.326
|% -2,32
|
|SISE
|19,38
|1.143.495.322
|% -2,91
|
|KRDMD
|15,85
|1.018.139.515
|% -4,92
|
|SAHOL
|19,29
|785.913.230
|% -4,32
|
|EREGL
|32,82
|733.559.031
|% -3,87
|
|EKGYO
|2,68
|398.990.750
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,59
|464.482.023
|% -2,34
|
|DOHOL
|3,55
|257.571.840
|% -2,74
|
|ODAS
|2,32
|166.516.834
|% -5,31
|
|KRDMD
|15,85
|1.018.139.515
|% -4,92
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3879
|15,3959
|% 0,61
|
|Euro
|16,1354
|16,1859
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,6946
|18,7884
|% 0,03
|
|Frank
|15,3824
|15,4751
|% 0,31
|
|Riyal
|4,0902
|4,1108
|% 0,56
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,22
|
|Altın Gr.
|914
|915
|2,91
|
|Cumhuriyet
|6.158
|6.251
|-12,00
|
|Tam
|6.123
|6.279
|-13,66
|
|Yarım
|2.959
|3.037
|-6,61
|
|Çeyrek
|1.484
|1.519
|-3,31
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,27
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,27
|
Seans Raporu
11:58
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