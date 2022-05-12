***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 11:58
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029659
BIST
14:202.395
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -59,41
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
14:2015,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0831
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
14:2016,1361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0632
14:20913,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,35
|Açılış
|: 913,99
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler14:20
|GLBMD
|7,15
|18.717.395
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.723.185
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.109.148
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,71
|70.952.849
|% 8,13
|
|LIDFA
|6,21
|751.640
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.384.513
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|913.528
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,44
|2.963.687.585
|% -1,80
|
|SISE
|19,60
|2.298.374.122
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,87
|1.616.329.168
|% -4,80
|
|ASELS
|22,92
|1.271.687.829
|% -3,94
|
|SAHOL
|19,27
|1.268.952.671
|% -4,41
|
|EKGYO
|2,68
|676.246.353
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|808.812.368
|% -2,55
|
|SISE
|19,60
|2.298.374.122
|% -1,80
|
|DOHOL
|3,57
|421.035.452
|% -2,19
|
|KRDMD
|15,87
|1.616.329.168
|% -4,80
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3789
|15,3850
|% 0,54
|
|Euro
|16,0758
|16,1361
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,7462
|18,8402
|% 0,31
|
|Frank
|15,3903
|15,4830
|% 0,36
|
|Riyal
|4,0920
|4,1125
|% 0,60
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,52
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.136
|6.229
|-34,00
|
|Tam
|6.102
|6.257
|-35,42
|
|Yarım
|2.949
|3.027
|-17,14
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|-8,57
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,09
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,23
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,43
|