***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 11:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029670
BIST
13:302.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -63,66
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:3015,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0972
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:3016,1752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0412
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:30915,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,92
|Açılış
|: 915,56
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:30
|GLBMD
|7,15
|18.685.892
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.537.552
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|19.979.272
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,82
|61.953.292
|% 9,14
|
|ULUUN
|11,11
|267.890.214
|% 7,03
|
|LIDFA
|6,21
|612.710
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.658.016
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|812.301
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|41,00
|2.545.825.607
|% -2,84
|
|SISE
|19,45
|1.937.052.314
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,88
|1.447.365.821
|% -4,74
|
|ASELS
|22,80
|1.148.649.187
|% -4,44
|
|TUPRS
|251,60
|1.133.513.441
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,68
|643.720.113
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|743.959.671
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,55
|365.130.524
|% -2,74
|
|SISE
|19,45
|1.937.052.314
|% -2,56
|
|ODAS
|2,33
|223.179.864
|% -4,90
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3908
|15,3991
|% 0,64
|
|Euro
|16,1278
|16,1752
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,7371
|18,8311
|% 0,26
|
|Frank
|15,3986
|15,4914
|% 0,42
|
|Riyal
|4,0920
|4,1125
|% 0,60
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,65
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.230
|-33,00
|
|Tam
|6.112
|6.267
|-24,95
|
|Yarım
|2.954
|3.032
|-12,07
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,26
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,89
|