***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 15:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035307
BIST
17:062.640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -8,54
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:0616,7435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1701
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:0617,9497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2082
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
17:06995,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 14,58
|Açılış
|: 995,81
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:06
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.156
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.080.105
|% 9,94
|
|MEPET
|3,38
|7.028.084
|% 9,74
|
|QUAGR
|29,62
|113.648.418
|% 9,70
|
|TOASO
|73,40
|1.520.461.155
|% -6,79
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KNFRT
|7,61
|40.298.831
|% -4,28
|
|KUYAS
|6,94
|48.681.551
|% -4,14
|
|DOKTA
|25,18
|2.153.217
|% -4,11
|
|THYAO
|48,34
|5.626.757.770
|% 1,00
|
|SASA
|43,98
|2.503.465.364
|% -0,68
|
|SISE
|22,82
|2.217.210.801
|% 4,30
|
|SAHOL
|21,12
|1.739.999.483
|% 0,86
|
|TOASO
|73,40
|1.520.461.155
|% -6,79
|
|ODAS
|2,98
|1.049.968.720
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,83
|678.053.705
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,90
|1.042.825.801
|% -1,61
|
|KARSN
|7,30
|1.403.943.896
|% 0,69
|
|TSKB
|2,40
|429.785.213
|% 3,00
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7356
|16,7435
|% 1,03
|
|Euro
|17,9045
|17,9497
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,8979
|21,0027
|% 1,01
|
|Frank
|17,1109
|17,2140
|% 0,71
|
|Riyal
|4,4476
|4,4699
|% 1,03
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,94
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,01
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|98,00
|
|Tam
|6.617
|6.783
|91,79
|
|Yarım
|3.198
|3.281
|44,40
|
|Çeyrek
|1.604
|1.641
|22,20
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,10
|
Seans Raporu
17:06
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