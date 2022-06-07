***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 15:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035312
BIST
17:032.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -10,83
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:0316,7420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1686
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:0317,9484
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2069
|Açılış
|: 17,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
17:03995,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 14,95
|Açılış
|: 995,71
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:03
|MARTI
|1,42
|61.186.821
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.156
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.064.704
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,64
|113.203.406
|% 9,78
|
|MEPET
|3,38
|7.025.387
|% 9,74
|
|TOASO
|73,35
|1.515.573.372
|% -6,86
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,95
|48.621.297
|% -4,01
|
|TEKTU
|1,68
|36.966.941
|% -4,00
|
|DOKTA
|25,22
|2.115.637
|% -3,96
|
|THYAO
|48,44
|5.484.803.952
|% 1,21
|
|SASA
|44,00
|2.487.509.540
|% -0,63
|
|SISE
|22,80
|2.132.184.284
|% 4,20
|
|SAHOL
|21,16
|1.721.943.492
|% 1,05
|
|TOASO
|73,35
|1.515.573.372
|% -6,86
|
|ODAS
|2,97
|1.049.194.481
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,83
|665.971.902
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,88
|1.020.667.894
|% -2,01
|
|KARSN
|7,31
|1.396.802.534
|% 0,83
|
|TSKB
|2,41
|429.278.842
|% 3,43
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7259
|16,7420
|% 1,02
|
|Euro
|17,8988
|17,9484
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,9021
|21,0069
|% 1,03
|
|Frank
|17,1211
|17,2242
|% 0,77
|
|Riyal
|4,4480
|4,4703
|% 1,04
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|9,45
|
|Altın Gr.
|995
|995
|14,10
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.737
|76,00
|
|Tam
|6.610
|6.776
|85,01
|
|Yarım
|3.195
|3.278
|41,12
|
|Çeyrek
|1.602
|1.639
|20,56
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,08
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,27
|