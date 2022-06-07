***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 15:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035314
BIST
15:432.633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -15,53
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.628
15:4316,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2015
|Açılış
|: 16,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7749
En Düşük
16,5644
15:4317,9424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2009
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
15:43993,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 13,16
|Açılış
|: 993,92
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler15:41
|MARTI
|1,43
|49.872.405
|% 43,00
|
|INTEM
|62,70
|23.268.531
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.776.501
|% 9,94
|
|DAGHL
|32,64
|10.785.970
|% 9,90
|
|QUAGR
|29,66
|100.855.733
|% 9,85
|
|TOASO
|73,40
|1.409.670.298
|% -6,79
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,86
|42.282.148
|% -5,25
|
|RALYH
|12,69
|40.227.252
|% -4,01
|
|DOKTA
|25,28
|1.949.466
|% -3,73
|
|THYAO
|47,64
|2.891.078.818
|% -0,46
|
|SASA
|44,08
|2.117.491.736
|% -0,45
|
|SAHOL
|21,12
|1.446.127.129
|% 0,86
|
|TOASO
|73,40
|1.409.670.298
|% -6,79
|
|KARSN
|7,31
|1.251.205.820
|% 0,83
|
|ODAS
|2,98
|899.816.393
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,83
|548.206.930
|% -1,39
|
|KARSN
|7,31
|1.251.205.820
|% 0,83
|
|TSKB
|2,39
|398.519.156
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,92
|758.842.549
|% -1,20
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7684
|16,7775
|% 1,23
|
|Euro
|17,9056
|17,9474
|% 1,16
|
|Sterlin
|20,9140
|21,0189
|% 1,09
|
|Frank
|17,1122
|17,2153
|% 0,72
|
|Riyal
|4,4567
|4,4790
|% 1,24
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|2,72
|
|Altın Gr.
|995
|996
|14,75
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|76,00
|
|Tam
|6.608
|6.772
|80,98
|
|Yarım
|3.194
|3.276
|39,17
|
|Çeyrek
|1.602
|1.638
|19,58
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,10
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,17
|
Seans Raporu
15:41
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15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 95 kaybederek (% -0.95 ) 2, 914
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15:55XU100
Endeks 2, 631 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 29, 414.00 milyon TL de
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15:55RALYH
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 12.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 233, 765 adet işlem
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15:54DOKTA
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 25.28 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 653 adet işlem
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15:53TOASO
Yüzde -6.92 oranında düşüşle 73.30 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 091, 734 adet işlem