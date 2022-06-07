***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 15:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035315
BIST
15:392.632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -16,44
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.628
15:3916,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2049
|Açılış
|: 16,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7783
En Düşük
16,5644
15:3917,9611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2196
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
15:39994,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 13,31
|Açılış
|: 994,07
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler15:37
|MARTI
|1,43
|49.829.051
|% 43,00
|
|INTEM
|62,70
|23.267.653
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.775.504
|% 9,94
|
|DAGHL
|32,50
|9.903.217
|% 9,43
|
|QUAGR
|29,44
|97.024.383
|% 9,04
|
|TOASO
|73,40
|1.401.808.513
|% -6,79
|
|RALYH
|12,50
|38.742.275
|% -5,45
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,92
|41.840.161
|% -4,42
|
|RODRG
|16,24
|2.001.900
|% -3,91
|
|THYAO
|47,62
|2.846.612.553
|% -0,50
|
|SASA
|44,00
|2.101.907.277
|% -0,63
|
|SAHOL
|21,10
|1.430.429.479
|% 0,76
|
|TOASO
|73,40
|1.401.808.513
|% -6,79
|
|KARSN
|7,30
|1.248.709.676
|% 0,69
|
|ODAS
|2,97
|893.797.441
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,84
|538.032.346
|% -1,05
|
|KARSN
|7,30
|1.248.709.676
|% 0,69
|
|TSKB
|2,40
|398.099.706
|% 3,00
|
|YKBNK
|4,92
|757.090.427
|% -1,20
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7669
|16,7694
|% 1,18
|
|Euro
|17,9121
|17,9495
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,8913
|20,9961
|% 0,98
|
|Frank
|17,0994
|17,2024
|% 0,64
|
|Riyal
|4,4554
|4,4777
|% 1,21
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|2,72
|
|Altın Gr.
|995
|996
|14,75
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|76,00
|
|Tam
|6.608
|6.772
|80,98
|
|Yarım
|3.194
|3.276
|39,17
|
|Çeyrek
|1.602
|1.638
|19,58
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,10
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,17
|
Seans Raporu
15:37
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15:51HEKTS
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15:50XU100
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15:50KUYAS
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