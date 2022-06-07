***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 15:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035317
BIST
15:402.631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -16,65
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.628
15:4016,7708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1974
|Açılış
|: 16,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7746
En Düşük
16,5644
15:4017,9423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2008
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
15:40994,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 13,60
|Açılış
|: 994,36
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler15:38
|MARTI
|1,42
|49.870.372
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.268.531
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.776.501
|% 9,94
|
|DAGHL
|32,62
|10.756.608
|% 9,83
|
|QUAGR
|29,64
|99.788.453
|% 9,78
|
|TOASO
|73,40
|1.407.017.417
|% -6,79
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,87
|42.246.734
|% -5,11
|
|DOKTA
|25,20
|1.937.253
|% -4,04
|
|RODRG
|16,24
|2.002.063
|% -3,91
|
|THYAO
|47,64
|2.880.497.610
|% -0,46
|
|SASA
|44,08
|2.113.419.524
|% -0,45
|
|SAHOL
|21,12
|1.441.953.613
|% 0,86
|
|TOASO
|73,40
|1.407.017.417
|% -6,79
|
|KARSN
|7,31
|1.251.021.932
|% 0,83
|
|ODAS
|2,98
|897.385.098
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,84
|538.715.147
|% -1,05
|
|KARSN
|7,31
|1.251.021.932
|% 0,83
|
|TSKB
|2,39
|398.434.476
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,92
|758.528.013
|% -1,20
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7676
|16,7738
|% 1,21
|
|Euro
|17,9153
|17,9564
|% 1,21
|
|Sterlin
|20,9009
|21,0057
|% 1,03
|
|Frank
|17,1060
|17,2091
|% 0,68
|
|Riyal
|4,4562
|4,4785
|% 1,23
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|3,38
|
|Altın Gr.
|994
|994
|13,65
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|78,00
|
|Tam
|6.604
|6.768
|76,41
|
|Yarım
|3.192
|3.274
|36,96
|
|Çeyrek
|1.601
|1.637
|18,48
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,10
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,24
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:54DOKTA
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 25.28 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 653 adet işlem
-
15:53TOASO
Yüzde -6.92 oranında düşüşle 73.30 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 091, 734 adet işlem
-
15:51HEKTS
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 098, 737 adet işlem
-
15:50XU100
Endeks 2, 633 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 29, 158.00 milyon TL de
-
15:50KUYAS
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 6.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 026, 100 adet işlem