***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 15:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035319
BIST
17:022.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -11,03
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:0216,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1705
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:0217,9598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2183
|Açılış
|: 17,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
17:02995,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 15,01
|Açılış
|: 995,77
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:02
|MARTI
|1,41
|61.178.970
|% 41,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.156
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.064.459
|% 9,94
|
|MEPET
|3,38
|6.984.306
|% 9,74
|
|QUAGR
|29,60
|112.529.462
|% 9,63
|
|TOASO
|73,35
|1.512.586.887
|% -6,86
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,95
|48.612.169
|% -4,01
|
|TEKTU
|1,68
|36.911.332
|% -4,00
|
|DOKTA
|25,22
|2.115.637
|% -3,96
|
|THYAO
|48,60
|5.432.226.866
|% 1,55
|
|SASA
|44,02
|2.484.708.817
|% -0,59
|
|SISE
|22,98
|2.052.971.828
|% 5,03
|
|SAHOL
|21,18
|1.720.493.904
|% 1,15
|
|TOASO
|73,35
|1.512.586.887
|% -6,86
|
|ODAS
|2,99
|1.038.574.809
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,84
|665.878.611
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,89
|1.015.183.951
|% -1,81
|
|KARSN
|7,32
|1.395.519.007
|% 0,97
|
|TSKB
|2,40
|429.250.090
|% 3,00
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7257
|16,7439
|% 1,03
|
|Euro
|17,8859
|17,9598
|% 1,23
|
|Sterlin
|20,8965
|21,0013
|% 1,01
|
|Frank
|17,1216
|17,2248
|% 0,77
|
|Riyal
|4,4476
|4,4700
|% 1,04
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,89
|
|Altın Gr.
|998
|998
|17,13
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.746
|85,00
|
|Tam
|6.633
|6.800
|108,75
|
|Yarım
|3.206
|3.289
|52,60
|
|Çeyrek
|1.608
|1.645
|26,30
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,18
|