***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 15:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035320
BIST
17:002.641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,78
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:0016,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1623
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:0017,9566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2151
|Açılış
|: 17,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
17:00995,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 15,01
|Açılış
|: 995,77
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler16:58
|MARTI
|1,42
|60.872.923
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.156
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.064.187
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,56
|111.727.188
|% 9,48
|
|MEPET
|3,36
|6.875.780
|% 9,09
|
|TOASO
|73,45
|1.505.325.673
|% -6,73
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,92
|47.982.052
|% -4,42
|
|KNFRT
|7,63
|39.161.202
|% -4,03
|
|TEKTU
|1,68
|36.531.351
|% -4,00
|
|THYAO
|48,72
|5.370.328.346
|% 1,80
|
|SASA
|43,98
|2.468.022.998
|% -0,68
|
|SISE
|22,30
|1.716.003.397
|% 1,92
|
|SAHOL
|21,16
|1.696.629.988
|% 1,05
|
|TOASO
|73,45
|1.505.325.673
|% -6,73
|
|ODAS
|2,98
|1.026.711.510
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,83
|665.040.220
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,89
|1.006.972.507
|% -1,81
|
|KARSN
|7,32
|1.388.631.279
|% 0,97
|
|TSKB
|2,40
|424.403.880
|% 3,00
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7270
|16,7387
|% 1,00
|
|Euro
|17,9016
|17,9589
|% 1,23
|
|Sterlin
|20,9384
|21,0434
|% 1,21
|
|Frank
|17,1378
|17,2410
|% 0,87
|
|Riyal
|4,4522
|4,4746
|% 1,14
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,89
|
|Altın Gr.
|998
|998
|17,13
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.746
|85,00
|
|Tam
|6.633
|6.800
|108,75
|
|Yarım
|3.206
|3.289
|52,60
|
|Çeyrek
|1.608
|1.645
|26,30
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,18
|
Seans Raporu
16:58
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