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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.06.2022 15:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035327


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BIST En Aktif Hisseler15:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 1,36 52.969.612 % 36,00  
INTEM 62,70 23.283.641 % 10,00  
RYSAS 9,07 38.954.935 % 9,94  
DAGHL 32,64 11.077.728 % 9,90  
AKSGY 2,68 30.832.187 % 9,84  
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15:57 Alış Satış %  
Dolar 16,7560 16,7608 % 1,13  
Euro 17,8708 17,8952 % 0,87  
Sterlin 20,8925 20,9973 % 0,99  
Frank 17,1109 17,2140 % 0,71  
Riyal 4,4571 4,4794 % 1,25  
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15:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.845 3,29  
Altın Gr. 993 994 12,87  
Cumhuriyet 6.628 6.728 67,00  
Tam 6.599 6.763 71,85  
Yarım 3.190 3.272 34,76  
Çeyrek 1.600 1.636 17,37  
Gümüş.Ons 21,94 21,98 -0,12  
Gümüş Gr. 11,83 11,84 0,07  
B. Petrol 119 119 -0,29  
Seans Raporu 15:57
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