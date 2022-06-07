***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 15:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035326
BIST
15:592.636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -12,16
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.628
15:5916,7523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1789
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
15:5917,9159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1744
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
15:59994,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 14,23
|Açılış
|: 994,99
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler15:57
|MARTI
|1,36
|52.969.612
|% 36,00
|
|INTEM
|62,70
|23.283.641
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.954.935
|% 9,94
|
|DAGHL
|32,64
|11.077.728
|% 9,90
|
|AKSGY
|2,68
|30.832.187
|% 9,84
|
|TOASO
|73,40
|1.428.143.360
|% -6,79
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,88
|42.963.674
|% -4,97
|
|HEKTS
|33,48
|1.085.962.082
|% -4,23
|
|DOKTA
|25,20
|2.000.452
|% -4,04
|
|THYAO
|47,98
|3.202.400.797
|% 0,25
|
|SASA
|43,98
|2.163.566.019
|% -0,68
|
|SAHOL
|21,16
|1.485.052.498
|% 1,05
|
|TOASO
|73,40
|1.428.143.360
|% -6,79
|
|KARSN
|7,33
|1.265.575.187
|% 1,10
|
|ODAS
|2,98
|909.032.362
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,84
|586.317.443
|% -1,05
|
|KARSN
|7,33
|1.265.575.187
|% 1,10
|
|TSKB
|2,39
|400.751.818
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,92
|771.525.331
|% -1,20
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7560
|16,7608
|% 1,13
|
|Euro
|17,8708
|17,8952
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,8925
|20,9973
|% 0,99
|
|Frank
|17,1109
|17,2140
|% 0,71
|
|Riyal
|4,4571
|4,4794
|% 1,25
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|3,29
|
|Altın Gr.
|993
|994
|12,87
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|67,00
|
|Tam
|6.599
|6.763
|71,85
|
|Yarım
|3.190
|3.272
|34,76
|
|Çeyrek
|1.600
|1.636
|17,37
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,98
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,29
|
Seans Raporu
15:57
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16:12DOKTA
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16:10XU030
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16:10XU100
Endeks 2, 634 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 30, 494.00 milyon TL de
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16:09HEKTS
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 557, 814 adet işlem