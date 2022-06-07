***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 15:43
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035336
BIST
16:542.641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,35
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
16:5416,7448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1714
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
16:5417,9690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2275
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
16:54997,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 16,78
|Açılış
|: 997,54
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,76
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler16:54
|MARTI
|1,42
|60.842.683
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.156
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.064.187
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,54
|110.905.445
|% 9,41
|
|MEPET
|3,36
|6.815.235
|% 9,09
|
|TOASO
|73,45
|1.499.725.264
|% -6,73
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,89
|47.799.855
|% -4,83
|
|KNFRT
|7,63
|39.161.202
|% -4,03
|
|TEKTU
|1,68
|36.457.572
|% -4,00
|
|THYAO
|48,70
|5.339.488.640
|% 1,76
|
|SASA
|43,96
|2.454.231.109
|% -0,72
|
|SAHOL
|21,14
|1.690.160.669
|% 0,96
|
|SISE
|22,12
|1.528.911.152
|% 1,10
|
|TOASO
|73,45
|1.499.725.264
|% -6,73
|
|ODAS
|2,97
|1.018.631.548
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,84
|664.305.925
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,88
|1.001.033.917
|% -2,01
|
|KARSN
|7,33
|1.382.533.574
|% 1,10
|
|TSKB
|2,41
|423.618.291
|% 3,43
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7198
|16,7448
|% 1,03
|
|Euro
|17,9122
|17,9690
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,9433
|21,0483
|% 1,23
|
|Frank
|17,1447
|17,2480
|% 0,91
|
|Riyal
|4,4532
|4,4756
|% 1,16
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|5,81
|
|Altın Gr.
|994
|994
|13,45
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|75,00
|
|Tam
|6.605
|6.772
|80,44
|
|Yarım
|3.193
|3.276
|38,91
|
|Çeyrek
|1.601
|1.638
|19,45
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,06
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,27
|