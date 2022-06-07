***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 15:43
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035339
BIST
16:532.639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,30
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
16:5316,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1671
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
16:5317,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2220
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
16:53997,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 16,78
|Açılış
|: 997,54
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,76
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler16:53
|MARTI
|1,42
|60.854.049
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.156
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.064.187
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,56
|111.040.969
|% 9,48
|
|MEPET
|3,37
|6.851.552
|% 9,42
|
|TOASO
|73,45
|1.503.628.212
|% -6,73
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|TEKTU
|1,67
|36.501.253
|% -4,57
|
|KUYAS
|6,92
|47.967.416
|% -4,42
|
|KNFRT
|7,63
|39.161.202
|% -4,03
|
|THYAO
|48,68
|5.358.634.640
|% 1,71
|
|SASA
|44,00
|2.462.208.566
|% -0,63
|
|SAHOL
|21,14
|1.692.208.569
|% 0,96
|
|SISE
|22,28
|1.660.252.976
|% 1,83
|
|TOASO
|73,45
|1.503.628.212
|% -6,73
|
|ODAS
|2,97
|1.021.410.251
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,84
|664.703.346
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,88
|1.001.106.505
|% -2,01
|
|KARSN
|7,34
|1.383.599.473
|% 1,24
|
|TSKB
|2,40
|423.626.005
|% 3,00
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7260
|16,7405
|% 1,01
|
|Euro
|17,9110
|17,9635
|% 1,25
|
|Sterlin
|20,9481
|21,0531
|% 1,26
|
|Frank
|17,1489
|17,2522
|% 0,93
|
|Riyal
|4,4531
|4,4754
|% 1,16
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|10,38
|
|Altın Gr.
|994
|995
|13,81
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|75,00
|
|Tam
|6.605
|6.772
|80,44
|
|Yarım
|3.193
|3.276
|38,91
|
|Çeyrek
|1.601
|1.638
|19,45
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,09
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,09
|