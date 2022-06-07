***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 15:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035316
BIST
16:322.628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -20,28
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
16:3216,7584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1850
|Açılış
|: 16,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
16:3217,9849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2434
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
16:32994,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,84
|Açılış
|: 994,60
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler16:32
|MARTI
|1,40
|60.048.067
|% 40,00
|
|INTEM
|62,70
|23.357.314
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.020.443
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,56
|109.020.052
|% 9,48
|
|MEPET
|3,37
|5.984.893
|% 9,42
|
|TOASO
|73,25
|1.479.795.080
|% -6,98
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|TEKTU
|1,67
|33.838.159
|% -4,57
|
|RNPOL
|14,21
|17.352.578
|% -4,31
|
|HEKTS
|33,46
|1.206.216.614
|% -4,29
|
|THYAO
|48,38
|5.011.274.903
|% 1,09
|
|SASA
|43,84
|2.392.147.787
|% -0,99
|
|SAHOL
|21,08
|1.645.948.008
|% 0,67
|
|TOASO
|73,25
|1.479.795.080
|% -6,98
|
|SISE
|21,92
|1.391.688.655
|% 0,18
|
|ODAS
|2,98
|1.002.695.317
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,83
|651.719.749
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,87
|971.241.356
|% -2,21
|
|KARSN
|7,29
|1.346.428.686
|% 0,55
|
|TSKB
|2,40
|421.421.722
|% 3,00
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7537
|16,7584
|% 1,12
|
|Euro
|17,9375
|17,9849
|% 1,37
|
|Sterlin
|20,8649
|20,9695
|% 0,85
|
|Frank
|17,0874
|17,1903
|% 0,57
|
|Riyal
|4,4495
|4,4718
|% 1,08
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|4,01
|
|Altın Gr.
|992
|992
|11,64
|
|Cumhuriyet
|6.627
|6.727
|66,00
|
|Tam
|6.597
|6.763
|71,85
|
|Yarım
|3.189
|3.272
|34,76
|
|Çeyrek
|1.599
|1.636
|17,37
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,05
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,40
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, TUPRS
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 54 kaybederek (% -0.95 ) 2, 358
-
16:45
SONME, AKSGY, AKYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43RNPOL
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 173, 673 adet işlem
-
16:42RNPOL
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 14.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 171, 646 adet işlem