***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 15:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035324
BIST
16:512.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -10,67
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
16:5116,7425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1691
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
16:5117,9712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2297
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
16:51997,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 16,67
|Açılış
|: 997,43
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,76
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler16:49
|MARTI
|1,42
|60.797.043
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.156
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.064.187
|% 9,94
|
|MEPET
|3,37
|6.793.683
|% 9,42
|
|QUAGR
|29,50
|110.836.135
|% 9,26
|
|TOASO
|73,40
|1.498.275.126
|% -6,79
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KNFRT
|7,63
|39.161.202
|% -4,03
|
|KUYAS
|6,95
|47.255.206
|% -4,01
|
|TEKTU
|1,68
|36.409.922
|% -4,00
|
|THYAO
|48,76
|5.293.600.239
|% 1,88
|
|SASA
|43,92
|2.451.951.325
|% -0,81
|
|SAHOL
|21,12
|1.686.569.447
|% 0,86
|
|SISE
|22,12
|1.525.409.004
|% 1,10
|
|TOASO
|73,40
|1.498.275.126
|% -6,79
|
|ODAS
|2,98
|1.015.867.826
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,84
|664.269.082
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,88
|999.887.391
|% -2,01
|
|KARSN
|7,34
|1.381.316.910
|% 1,24
|
|TSKB
|2,40
|423.554.409
|% 3,00
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7251
|16,7456
|% 1,04
|
|Euro
|17,9143
|17,9689
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,9307
|21,0356
|% 1,17
|
|Frank
|17,1422
|17,2454
|% 0,89
|
|Riyal
|4,4530
|4,4754
|% 1,16
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|5,34
|
|Altın Gr.
|994
|995
|13,84
|
|Cumhuriyet
|6.627
|6.727
|66,00
|
|Tam
|6.604
|6.770
|78,70
|
|Yarım
|3.192
|3.275
|38,07
|
|Çeyrek
|1.601
|1.637
|19,03
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,09
|