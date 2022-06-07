***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 15:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035329
BIST
16:512.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -10,67
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
16:5116,7425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1691
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
16:5117,9712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2297
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
16:51997,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 16,67
|Açılış
|: 997,43
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,76
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler16:47
|MARTI
|1,42
|60.791.574
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.373.616
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.064.187
|% 9,94
|
|MEPET
|3,38
|6.781.650
|% 9,74
|
|QUAGR
|29,54
|110.652.188
|% 9,41
|
|TOASO
|73,40
|1.495.998.440
|% -6,79
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|TEKTU
|1,67
|36.231.364
|% -4,57
|
|KNFRT
|7,63
|39.161.202
|% -4,03
|
|DOKTA
|25,26
|2.111.721
|% -3,81
|
|THYAO
|48,60
|5.238.218.127
|% 1,55
|
|SASA
|43,94
|2.446.734.602
|% -0,77
|
|SAHOL
|21,10
|1.683.198.566
|% 0,76
|
|SISE
|22,10
|1.522.010.300
|% 1,01
|
|TOASO
|73,40
|1.495.998.440
|% -6,79
|
|ODAS
|2,98
|1.013.488.757
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,83
|664.246.210
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,88
|998.380.688
|% -2,01
|
|KARSN
|7,34
|1.378.838.649
|% 1,24
|
|TSKB
|2,40
|423.437.080
|% 3,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7191
|16,7488
|% 1,06
|
|Euro
|17,8937
|17,9335
|% 1,08
|
|Sterlin
|20,9128
|21,0177
|% 1,09
|
|Frank
|17,1178
|17,2209
|% 0,75
|
|Riyal
|4,4533
|4,4757
|% 1,16
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|9,45
|
|Altın Gr.
|995
|995
|14,10
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.737
|76,00
|
|Tam
|6.610
|6.776
|85,01
|
|Yarım
|3.195
|3.278
|41,12
|
|Çeyrek
|1.602
|1.639
|20,56
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,08
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,27
|