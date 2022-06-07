***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 15:43
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035334
BIST
16:492.635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -12,79
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
16:4916,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1722
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
16:4917,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2274
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
16:49995,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 14,78
|Açılış
|: 995,54
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler16:47
|MARTI
|1,42
|60.791.574
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.373.616
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.064.187
|% 9,94
|
|MEPET
|3,38
|6.781.650
|% 9,74
|
|QUAGR
|29,54
|110.652.188
|% 9,41
|
|TOASO
|73,40
|1.495.998.440
|% -6,79
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|TEKTU
|1,67
|36.231.364
|% -4,57
|
|KNFRT
|7,63
|39.161.202
|% -4,03
|
|DOKTA
|25,26
|2.111.721
|% -3,81
|
|THYAO
|48,60
|5.238.218.127
|% 1,55
|
|SASA
|43,94
|2.446.734.602
|% -0,77
|
|SAHOL
|21,10
|1.683.198.566
|% 0,76
|
|SISE
|22,10
|1.522.010.300
|% 1,01
|
|TOASO
|73,40
|1.495.998.440
|% -6,79
|
|ODAS
|2,98
|1.013.488.757
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,83
|664.246.210
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,88
|998.380.688
|% -2,01
|
|KARSN
|7,34
|1.378.838.649
|% 1,24
|
|TSKB
|2,40
|423.437.080
|% 3,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7191
|16,7488
|% 1,06
|
|Euro
|17,8937
|17,9335
|% 1,08
|
|Sterlin
|20,8987
|21,0035
|% 1,02
|
|Frank
|17,1077
|17,2107
|% 0,69
|
|Riyal
|4,4526
|4,4750
|% 1,15
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|10,38
|
|Altın Gr.
|994
|995
|13,81
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|75,00
|
|Tam
|6.605
|6.772
|80,44
|
|Yarım
|3.193
|3.276
|38,91
|
|Çeyrek
|1.601
|1.638
|19,45
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,09
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,09
|