***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 17:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042262
BIST
17:202.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 29,50
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
17:2017,2303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2568
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:2017,5487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0812
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:20970,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,98
|Açılış
|: 970,81
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:20
|KONYA
|991,70
|57.425.980
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.177.855
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.531.828
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.565.727
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|81.040.151
|% 9,96
|
|ULUSE
|186,30
|10.125.499
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,12
|25.332.571
|% -8,95
|
|KRGYO
|7,38
|55.446.008
|% -4,77
|
|AKGRT
|2,61
|35.713.007
|% -4,74
|
|GESAN
|46,20
|259.464.967
|% -4,74
|
|THYAO
|48,06
|4.649.935.018
|% 2,26
|
|EREGL
|26,54
|1.815.845.808
|% 1,76
|
|SISE
|21,00
|1.487.032.834
|% 0,00
|
|TUPRS
|246,50
|1.111.659.231
|% -3,41
|
|HEKTS
|30,46
|1.051.108.078
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,75
|806.142.105
|% -1,43
|
|TSKB
|2,03
|270.720.215
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,19
|547.062.774
|% 0,48
|
|THYAO
|48,06
|4.649.935.018
|% 2,26
|
|ODAS
|2,78
|243.518.689
|% 0,00
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2149
|17,2303
|% 1,51
|
|Euro
|17,5252
|17,5487
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,4529
|20,5555
|% 1,12
|
|Frank
|17,6232
|17,7294
|% 1,01
|
|Riyal
|4,5767
|4,5997
|% 1,57
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-9,39
|
|Altın Gr.
|971
|971
|7,98
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.527
|6.622
|20,00
|
|Yarım
|3.195
|3.238
|10,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.618
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,16
|