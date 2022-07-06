***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 17:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042280
BIST
17:542.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 32,53
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
17:5417,2097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2362
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:5417,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0759
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:54965,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,96
|Açılış
|: 965,94
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:52
|BRSAN
|38,08
|79.405.771
|% 9,99
|
|KFEIN
|23,34
|56.197.493
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.644.154
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|14.039.428
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.573.466
|% 9,98
|
|ULUSE
|186,30
|10.264.666
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,15
|29.197.627
|% -8,57
|
|KRGYO
|7,33
|59.151.179
|% -5,42
|
|GESAN
|46,12
|282.414.156
|% -4,91
|
|AKGRT
|2,62
|40.446.963
|% -4,38
|
|THYAO
|48,48
|5.457.757.879
|% 3,15
|
|EREGL
|26,66
|1.924.294.881
|% 2,22
|
|SISE
|21,28
|1.817.108.633
|% 1,33
|
|TUPRS
|246,00
|1.176.373.239
|% -3,61
|
|HEKTS
|30,58
|1.085.591.292
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,77
|830.044.806
|% -0,72
|
|TSKB
|2,04
|299.043.567
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,21
|608.645.107
|% 0,96
|
|THYAO
|48,48
|5.457.757.879
|% 3,15
|
|ODAS
|2,79
|266.301.977
|% 0,36
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2008
|17,2105
|% 1,40
|
|Euro
|17,5215
|17,5422
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,3547
|20,4568
|% 0,63
|
|Frank
|17,6090
|17,7151
|% 0,93
|
|Riyal
|4,5604
|4,5832
|% 1,20
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-20,37
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,52
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.499
|6.613
|11,00
|
|Yarım
|3.181
|3.233
|5,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.616
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,10
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|0,09
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,70
|