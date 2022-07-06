***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 17:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042283
BIST
17:542.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 32,53
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
17:5417,2097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2362
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:5417,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0759
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:54965,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,96
|Açılış
|: 965,94
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KFEIN
|23,34
|56.852.146
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.653.079
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|14.045.497
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.573.466
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.574.807
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.284.972
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,15
|29.399.596
|% -8,57
|
|KRGYO
|7,33
|60.650.086
|% -5,42
|
|GESAN
|46,32
|285.867.356
|% -4,49
|
|AKGRT
|2,62
|40.923.088
|% -4,38
|
|THYAO
|48,44
|5.533.076.677
|% 3,06
|
|EREGL
|26,56
|1.944.554.783
|% 1,84
|
|SISE
|21,20
|1.843.562.804
|% 0,95
|
|TUPRS
|245,40
|1.191.154.389
|% -3,84
|
|HEKTS
|30,44
|1.092.499.274
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,76
|849.061.767
|% -1,08
|
|TSKB
|2,02
|299.701.014
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,18
|622.961.882
|% 0,24
|
|THYAO
|48,44
|5.533.076.677
|% 3,06
|
|ODAS
|2,77
|270.462.739
|% -0,36
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2006
|17,2097
|% 1,39
|
|Euro
|17,5261
|17,5434
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,4050
|20,5073
|% 0,88
|
|Frank
|17,6300
|17,7362
|% 1,05
|
|Riyal
|4,5631
|4,5860
|% 1,26
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-20,37
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,52
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.499
|6.613
|11,00
|
|Yarım
|3.181
|3.233
|5,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.616
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,10
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|0,09
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,70
|