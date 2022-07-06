***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 17:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042285
BIST
17:192.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 28,36
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
17:1917,2249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2514
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:1917,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0860
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:19970,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,98
|Açılış
|: 970,81
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:17
|KONYA
|991,70
|57.425.980
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.149.487
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.531.828
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.565.727
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|80.483.144
|% 9,96
|
|ULUSE
|186,30
|10.125.499
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,12
|25.237.682
|% -8,95
|
|KRGYO
|7,37
|55.106.714
|% -4,90
|
|AKGRT
|2,61
|35.685.198
|% -4,74
|
|GESAN
|46,20
|258.419.571
|% -4,74
|
|THYAO
|48,06
|4.620.261.240
|% 2,26
|
|EREGL
|26,54
|1.812.013.753
|% 1,76
|
|SISE
|21,06
|1.476.964.770
|% 0,29
|
|TUPRS
|246,40
|1.108.770.032
|% -3,45
|
|HEKTS
|30,46
|1.049.217.149
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,76
|806.023.481
|% -1,08
|
|TSKB
|2,03
|270.697.754
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,18
|544.663.024
|% 0,24
|
|THYAO
|48,06
|4.620.261.240
|% 2,26
|
|ODAS
|2,78
|243.457.425
|% 0,00
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2200
|17,2295
|% 1,51
|
|Euro
|17,5321
|17,5522
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,4486
|20,5511
|% 1,10
|
|Frank
|17,6239
|17,7301
|% 1,01
|
|Riyal
|4,5769
|4,5998
|% 1,57
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-8,76
|
|Altın Gr.
|972
|973
|9,70
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.533
|6.630
|28,00
|
|Yarım
|3.198
|3.242
|14,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|101
|101
|-1,57
|
Seans Raporu
17:17
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17:31XU030
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Yüzde 6.26 oranında artışla 139.20 lira fiyatla işlem gören hissede 930, 503 adet işlem
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17:30ULKER
Yüzde 4.20 oranında artışla 14.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 551, 945 adet işlem
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17:29ULKER
Yüzde 4.27 oranında artışla 14.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 550, 607 adet işlem