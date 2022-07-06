***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 17:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042286
BIST
17:372.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 32,94
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.410
En Düşük
2.370
17:3717,1876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2141
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:3717,5363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0688
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:37970,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,93
|Açılış
|: 970,77
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:35
|KFEIN
|23,34
|53.532.597
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.629.278
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.368.209
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.532.687
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.569.164
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.229.269
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,17
|26.745.398
|% -8,31
|
|GESAN
|45,98
|261.939.681
|% -5,20
|
|AKGRT
|2,61
|38.830.842
|% -4,74
|
|KRGYO
|7,40
|57.245.910
|% -4,52
|
|THYAO
|48,60
|5.128.773.349
|% 3,40
|
|EREGL
|26,66
|1.873.497.199
|% 2,22
|
|SISE
|21,34
|1.730.316.121
|% 1,62
|
|TUPRS
|246,40
|1.147.960.922
|% -3,45
|
|HEKTS
|30,50
|1.067.043.515
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,76
|823.897.077
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,21
|575.410.298
|% 0,96
|
|TSKB
|2,04
|272.890.294
|% 5,15
|
|THYAO
|48,60
|5.128.773.349
|% 3,40
|
|ODAS
|2,79
|261.230.867
|% 0,36
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1512
|17,1908
|% 1,28
|
|Euro
|17,4630
|17,5123
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,4343
|20,5367
|% 1,02
|
|Frank
|17,6678
|17,7743
|% 1,26
|
|Riyal
|4,5741
|4,5970
|% 1,51
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-8,76
|
|Altın Gr.
|972
|973
|9,70
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.533
|6.630
|28,00
|
|Yarım
|3.198
|3.242
|14,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|101
|101
|-1,57
|