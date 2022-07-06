***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 17:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042288
BIST
17:192.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 28,36
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
17:1917,2249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2514
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:1917,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0860
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:19970,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,98
|Açılış
|: 970,81
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:17
|KONYA
|991,70
|57.355.569
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.531.828
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.562.409
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|78.848.763
|% 9,96
|
|OYLUM
|2,79
|34.233.465
|% 9,84
|
|ULUSE
|186,30
|10.125.499
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,08
|24.970.935
|% -9,46
|
|KRGYO
|7,35
|53.939.450
|% -5,16
|
|AKGRT
|2,60
|34.940.443
|% -5,11
|
|GESAN
|46,28
|256.866.021
|% -4,58
|
|THYAO
|48,00
|4.575.591.977
|% 2,13
|
|EREGL
|26,56
|1.802.968.876
|% 1,84
|
|SISE
|21,08
|1.459.668.445
|% 0,38
|
|TUPRS
|246,80
|1.098.389.898
|% -3,29
|
|HEKTS
|30,60
|1.043.862.445
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,76
|805.552.651
|% -1,08
|
|TSKB
|2,04
|267.142.258
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,19
|534.232.243
|% 0,48
|
|THYAO
|48,00
|4.575.591.977
|% 2,13
|
|ODAS
|2,78
|242.533.618
|% 0,00
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2200
|17,2295
|% 1,51
|
|Euro
|17,5321
|17,5522
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,4609
|20,5635
|% 1,16
|
|Frank
|17,6380
|17,7442
|% 1,09
|
|Riyal
|4,5745
|4,5974
|% 1,51
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-10,84
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,12
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.537
|6.632
|30,00
|
|Yarım
|3.199
|3.243
|15,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|-1,06
|
Seans Raporu
17:17
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17:31XU030
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Yüzde 6.26 oranında artışla 139.20 lira fiyatla işlem gören hissede 930, 503 adet işlem
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17:30ULKER
Yüzde 4.20 oranında artışla 14.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 551, 945 adet işlem
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17:29ULKER
Yüzde 4.27 oranında artışla 14.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 550, 607 adet işlem