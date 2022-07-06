***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 17:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042290
BIST
17:282.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 36,69
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.408
En Düşük
2.370
17:2817,1960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2225
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:2817,5204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0529
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:28973,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,25
|Açılış
|: 973,08
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:28
|KONYA
|991,70
|57.434.905
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.323.370
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.532.682
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.565.727
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|81.888.092
|% 9,96
|
|ULUSE
|186,30
|10.185.488
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,16
|26.034.799
|% -8,44
|
|GESAN
|45,98
|261.939.681
|% -5,20
|
|AKGRT
|2,62
|36.808.445
|% -4,38
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|THYAO
|48,60
|4.959.852.371
|% 3,40
|
|EREGL
|26,68
|1.847.056.243
|% 2,30
|
|SISE
|21,10
|1.508.941.646
|% 0,48
|
|TUPRS
|247,20
|1.128.781.951
|% -3,13
|
|HEKTS
|30,56
|1.059.365.973
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,76
|807.264.562
|% -1,08
|
|TSKB
|2,04
|271.503.553
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,19
|558.919.478
|% 0,48
|
|THYAO
|48,60
|4.959.852.371
|% 3,40
|
|ODAS
|2,78
|245.794.116
|% 0,00
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1572
|17,1960
|% 1,31
|
|Euro
|17,4910
|17,5204
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,4660
|20,5686
|% 1,18
|
|Frank
|17,6492
|17,7555
|% 1,16
|
|Riyal
|4,5777
|4,6007
|% 1,59
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-9,39
|
|Altın Gr.
|971
|971
|7,98
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.527
|6.622
|20,00
|
|Yarım
|3.195
|3.238
|10,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.618
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,16
|
Seans Raporu
17:28
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17:43NTHOL
Yüzde 6.07 oranında artışla 10.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 134, 996 adet işlem
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17:41XU100
Endeks 2, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 26, 078.00 milyon TL de
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17:41ULKER
Yüzde 4.48 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 626, 435 adet işlem
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17:40AKSGY
Yüzde 4.86 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 638, 308 adet işlem
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17:37KFEIN
Yüzde 9.33 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 322, 063 adet işlem